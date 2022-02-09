Тепло и без осадков: погода в Украине на 10 февраля

Погода в Украине в четверг, 10 февраля, будет без осадков. В этот день мороза на территории страны не прогнозируется. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
По информации синоптиков, ночью против 10 февраля в Украине местами возможен небольшой мороз. Однако днем температура поднимется.
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На западе столбики термометров будут колебаться в пределах +3-11 градусов. На востоке ожидается от -1 градуса до +3.
В северных регионах – 0-6 градусов тепла. На юге прогнозируется от -1 до +9 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, +3-6 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо — от -1 до +4 градусов.