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Тепло и без осадков: погода в Украине на 10 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 21:10
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В этот день в стране ни снега, ни дождя ожидать не стоит
Температура местами будет достигать 11 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"
Температура местами будет достигать 11 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 10 февраля, будет без осадков. В этот день мороза на территории страны не прогнозируется. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По информации синоптиков, ночью против 10 февраля в Украине местами возможен небольшой мороз. Однако днем температура поднимется.

На западе столбики термометров будут колебаться в пределах +3-11 градусов. На востоке ожидается от -1 градуса до +3.

В северных регионах – 0-6 градусов тепла. На юге прогнозируется от -1 до +9 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, +3-6 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо — от -1 до +4 градусов.

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