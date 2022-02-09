Тепло та без опадів: погода в Україні на 10 лютого

Цього дня в країні ані снігу, ані дощу очікувати не варто

Температура подекуди сягатиме 11 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 10 лютого, буде без опадів. Цього дня морозу на території країни не прогнозують. Швидкість вітру сягатиме 5 м/с.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За інформацією синоптиків, вночі проти 10 лютого в Україні подекуди можливий невеликий мороз. Однак вдень температура підніметься.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +3-11 градусів. На сході очікується від -1 градуса до +3.

У північних регіонах — 0-6 градусів тепла. На півдні прогнозують від -1 до +9 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, +3-6 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — від -1 до +4 градусів.