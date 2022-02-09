Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Тепло та без опадів: погода в Україні на 10 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 21:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього дня в країні ані снігу, ані дощу очікувати не варто
Температура подекуди сягатиме 11 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"
Температура подекуди сягатиме 11 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 10 лютого, буде без опадів. Цього дня морозу на території країни не прогнозують. Швидкість вітру сягатиме 5 м/с.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Реклама

За інформацією синоптиків, вночі проти 10 лютого в Україні подекуди можливий невеликий мороз. Однак вдень температура підніметься.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +3-11 градусів. На сході очікується від -1 градуса до +3.

У північних регіонах — 0-6 градусів тепла. На півдні прогнозують від -1 до +9 градусів.

Реклама

У Києві опадів не прогнозують, +3-6 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — від -1 до +4 градусів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Пишаюся, що я росіянка" вирвали з контексту. Ми поспілкувалися з вчителькою, яка звільнилася через скандал Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак А так можна було? Як супермаркети у Києві оминають заборону на безкоштовні пакети Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Рябчук два тижні провів у РФ. У справі про трагічну стрілянину у Дніпрі новий поворот Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

249 770

захворіло за тиждень в Україні

+15%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.96

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.93

Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти