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Терехов о жертвах пожара в Харькове: Неходячие, они буквально задохнулись

21 января, 19:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Власти выясняют, сколько именно людей находилось в нелегальном хосписе

Жертвами пожара в доме престарелых "Золотой возраст" в Харькове, где погибли 15 человек, стали неходячие лица, которые задохнулись.

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Об этом со ссылкой на и.о. мэра Харькова Игоря Терехова сообщает Telegram-канал "Харьков сейчас".

Городские власти сейчас выясняют, сколько именно человек находилось в нелегальном хосписе. И планируются проверки всех подобных учреждений в Харькове и области.

"В здании, где сегодня произошел пожар, размещался и т.наз. дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Т.наз. наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям", – заявил глава харьковских городских властей.

По его словам, на окнах здания стояли решетки.

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"Люди были неходячие и они буквально задохнулись во время пожара. Этот дом престарелых работал нелегально, могу сказать абсолютно точно. Я посмотрел свидетельство на право собственности этого объекта. С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа", – отметил Игорь Терехов.

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Напомним, 22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

Также напомним, местные жители помогали выносить пожилых людей из здания, ведь большинство его обитателей были парализованными.

Видео: Веха Харьков

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков дом престарелых пожар жертвы пожар Игорь Терехов

Источник: Сегодня

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