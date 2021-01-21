Терехов про жертв пожежі в Харкові: Неходячі, вони буквально задихнулися

Жертвами пожежі в будинку для престарілих "Золотий вік" в Харкові, де загинули 15 осіб, стали неходячі особи, які задихнулися.
Про це з посиланням на в.о. мера Харкова Ігоря Терехова повідомляє Telegram-канал "Харків зараз".
Міська влада зараз з'ясовує, скільки саме людей перебувало в нелегальному хоспісі. І плануються перевірки всіх подібних установ в Харкові і області.
"У будівлі, де сьогодні сталася пожежа, розміщувався і т.зв. будинок для людей похилого віку, і незаконно працював реабілітаційний центр. Т.зв. наркологічний притулок, де надають послуги хворим на наркоманію людям", – заявив голова харківської міської влади.
За його словами, на вікнах будівлі стояли ґрати.
"Люди були неходячі і вони буквально задихнулися під час пожежі. Цей будинок престарілих працював нелегально, можу сказати абсолютно точно. Я подивився свідоцтво на право власності цього об'єкта. З власником цього закладу вже ведеться слідча робота", – зазначив Ігор Терехов.
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Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили день жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку.
Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити людей похилого віку з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.
Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові
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