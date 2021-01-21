Русский
$ 28,2
34,15
  1. Новини України

Терехов про жертв пожежі в Харкові: Неходячі, вони буквально задихнулися

21 січня, 19:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Влада з'ясовує, скільки саме людей перебувало в нелегальному хоспісі

Жертвами пожежі в будинку для престарілих "Золотий вік" в Харкові, де загинули 15 осіб, стали неходячі особи, які задихнулися.

Реклама

Про це з посиланням на в.о. мера Харкова Ігоря Терехова повідомляє Telegram-канал "Харків зараз".

Міська влада зараз з'ясовує, скільки саме людей перебувало в нелегальному хоспісі. І плануються перевірки всіх подібних установ в Харкові і області.

"У будівлі, де сьогодні сталася пожежа, розміщувався і т.зв. будинок для людей похилого віку, і незаконно працював реабілітаційний центр. Т.зв. наркологічний притулок, де надають послуги хворим на наркоманію людям", – заявив голова харківської міської влади.

За його словами, на вікнах будівлі стояли ґрати.

В тренді
Як навчатимуться студенти після локдауну: Шкарлет пояснив
Реклама

"Люди були неходячі і вони буквально задихнулися під час пожежі. Цей будинок престарілих працював нелегально, можу сказати абсолютно точно. Я подивився свідоцтво на право власності цього об'єкта. З власником цього закладу вже ведеться слідча робота", – зазначив Ігор Терехов.

Слухайте головні новини четверга в подкасті "Що сьогодні?" від 21 січня.

Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили день жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку.

Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити людей похилого віку з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.

Відео: Веха Харків

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків будинок престарілих пожежа жертвы пожар Ігор Терехов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Як позбутися вірусів у приміщеннях: допоможе очисник повітря
Як позбутися вірусів у приміщеннях: допоможе очисник повітряУкраїна
Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекати
Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекатиНовини ЖКГ
"Нафтогаз" запропонував газзбутам знижку на газ для населення, але є умоваНовини ЖКГ
Підозрюваний у вбивстві одинадцятирічної дівчинки в Одеській області намагався накласти на себе руки
Підозрюваний у вбивстві одинадцятирічної дівчинки в Одеській області намагався накласти на себе рукиОдеса
Морозів до -20 вже не буде: синоптики дали прогноз на лютий
Морозів до -20 вже не буде: синоптики дали прогноз на лютийУкраїна
Українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати й термінали
Українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати й терміналиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти