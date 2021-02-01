ТОП-6 самых желанных подарков ко Дню святого Валентина

Не первый год на разных форумах ведутся жаркие споры и рассуждения, что стоит дарить любимым на День всех влюбленных. Проанализировав ответы, команда Price.ua составила самую полезную шпаргалку по подаркам, ever!

Подарки для нее



Этот набор – просто мечта каждой девушки. Не говоря уже, что продукция Dyson – абсолютный хит среди блогеров в Инстаграме. Так что ваша девушка точно по достоинству оценит такой подарок.

Преимущества:

оригинальный внешний вид;

высокое качество техники;

в набор входят все необходимые насадки для стайлинга.

Недостатки:

высокая стоимость.

Цена – от 13 989 грн.

Если это не первый ваш праздник всех влюбленных и вы точно знаете, что ваша любимая оценит практичный подарок, то этот вариант – ваш! Этот нехитрый массажер поможет любимой расслабить спину после тяжелого дня, особенно, если вас часто нет рядом. Такой подарок очень трогательный, от него веет заботой и любовью.

Преимущества:

помогает расслабиться;

устраняет боли в спине и шее;

компактный;

яркие расцветки;

доступная стоимость.

Недостатки:

не самый романтичный подарок (хотя, как посмотреть).

Цена – от 1086 грн.

В эту культовую игру играют как подростки, так и взрослые. Диск с игрой может стать одним из самых запоминающихся подарков вашей половинке.

Преимущества:

небанально;

обеспечит увлекательный досуг;

понравится девушкам любого возраста;

можно играть вместе.

Недостатки:

возможно придется конкурировать за внимание любимой с Симсами.

Цена – от 839 грн

Подарки для него

Парни в основном не носят украшений, а вот от смарт-часов еще не отказывался никто!

Преимущества:

лаконичный дизайн;

увеличенный экран;

автоматически определяет семь видов спорта;

функция считывания глубины сна и его фаз.

Недостатки:

нет.

Цена – от 5 650 грн.

Эти стильные наушники будто созданы для стильного парня. А если ваш любимый давно мечтал о новых наушниках, то День влюбленных – отличный повод исполнить мечту!

Преимущества:

стильный внешний вид;

активное шумоподавление;

Bluetooth;

30 часов работы от аккумулятора.

Недостатки:

нет.

Цена – от 6 749 грн.

Функциональная эргономичная мышь – отличный подарок для парня, который хоть иногда играет в компьютерные игры. У нее очень оригинальный вид, от которого ваш игрок точно придет в восторг.

Преимущества:

неординарный дизайн;

широкий функционал;

переключатель Omron с ресурсом до 50 млн нажатий;

оптический сенсор TrueMove3 с разрешением до 12 000 CPI;

подсветка RGB Prism.

Недостатки:

возможно, придется прикладывать больше усилий, чтобы оторвать любимого от игрового процесса.

Цена – от 899 грн.

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