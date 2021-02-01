ТОП-6 самых желанных подарков ко Дню святого Валентина

Не первый год на разных форумах ведутся жаркие споры и рассуждения, что стоит дарить любимым на День всех влюбленных. Проанализировав ответы, команда Price.ua составила самую полезную шпаргалку по подаркам, ever!
Подарки для нее
Набор – Dyson Airwrap
Этот набор – просто мечта каждой девушки. Не говоря уже, что продукция Dyson – абсолютный хит среди блогеров в Инстаграме. Так что ваша девушка точно по достоинству оценит такой подарок.
Преимущества:
- оригинальный внешний вид;
- высокое качество техники;
- в набор входят все необходимые насадки для стайлинга.
Недостатки:
- высокая стоимость.
Цена – от 13 989 грн.
Массажер – HouseFit HY-304
Если это не первый ваш праздник всех влюбленных и вы точно знаете, что ваша любимая оценит практичный подарок, то этот вариант – ваш! Этот нехитрый массажер поможет любимой расслабить спину после тяжелого дня, особенно, если вас часто нет рядом. Такой подарок очень трогательный, от него веет заботой и любовью.
Преимущества:
- помогает расслабиться;
- устраняет боли в спине и шее;
- компактный;
- яркие расцветки;
- доступная стоимость.
Недостатки:
- не самый романтичный подарок (хотя, как посмотреть).
Цена – от 1086 грн.
The Sims
В эту культовую игру играют как подростки, так и взрослые. Диск с игрой может стать одним из самых запоминающихся подарков вашей половинке.
Преимущества:
- небанально;
- обеспечит увлекательный досуг;
- понравится девушкам любого возраста;
- можно играть вместе.
Недостатки:
- возможно придется конкурировать за внимание любимой с Симсами.
Цена – от 839 грн
Подарки для него
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2
Парни в основном не носят украшений, а вот от смарт-часов еще не отказывался никто!
Преимущества:
- лаконичный дизайн;
- увеличенный экран;
- автоматически определяет семь видов спорта;
- функция считывания глубины сна и его фаз.
Недостатки:
- нет.
Цена – от 5 650 грн.
Наушники Sony WH-1000XM3
Эти стильные наушники будто созданы для стильного парня. А если ваш любимый давно мечтал о новых наушниках, то День влюбленных – отличный повод исполнить мечту!
Преимущества:
- стильный внешний вид;
- активное шумоподавление;
- Bluetooth;
- 30 часов работы от аккумулятора.
Недостатки:
- нет.
Цена – от 6 749 грн.
Игровая мышь SteelSeries Rival Optical Mouse
Функциональная эргономичная мышь – отличный подарок для парня, который хоть иногда играет в компьютерные игры. У нее очень оригинальный вид, от которого ваш игрок точно придет в восторг.
Преимущества:
- неординарный дизайн;
- широкий функционал;
- переключатель Omron с ресурсом до 50 млн нажатий;
- оптический сенсор TrueMove3 с разрешением до 12 000 CPI;
- подсветка RGB Prism.
Недостатки:
- возможно, придется прикладывать больше усилий, чтобы оторвать любимого от игрового процесса.
Цена – от 899 грн.
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