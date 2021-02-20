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"Трамвайный дрифт" в Харькове: вагоны сошли с рельсов, сносили столбы и деревья (фото)

20 февраля, 17:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Трамваи 23-го и 26-го маршрутов "не поделили" рельсы

В Харькове произошло курьезное ДТП – там возле Плиточного завода столкнулись и сошли с рельсов трамваи 23 и 26 маршрутов.

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Судя по фото в местных пабликах, транспортные средства на полном ходу снесли бетонный столб и несколько толстых деревьев, лишились части обшивки, после чего один из трамваев развернуло на рельсах, а второй – пропахал десятки метров по земле.

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Свидетели ДТП активно делали селфи на фоне пострадавших вагонов и сообщали, что пассажиры, желающие воспользоваться транспортом, соединяющим станции Юго-Восточная – Салтовская (23) и Юго-Восточная – Лесопарк (26), могут его не ждать.

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Напомним, что ЧП с трамваями в Харькове происходят в пугающей регулярностью.

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Так, в сентябре-2020 в Харькове произошел пожар в трамвае. Вагон загорелся на ходу. Пламя охватило крышу, огонь поднялся на метр в высоту. Салон заполнил густой дым, который был виден издалека, пассажирам пришлось выпрыгивать из вагона на ходу.

А в августе-2019 водитель трамвая №16 в результате несоблюдения дистанции протаранил трамвай, который двигался по маршруту №8.

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ДТП Харьков трамвай дрифт

Источник: Сегодня

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