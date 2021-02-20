"Трамвайний дрифт" в Харкові: вагони зійшли з рейок, зносили стовпи й дерева (фото)

У Харкові сталося курйозне ДТП – там біля Плиткового заводу зіткнулися і зійшли з рейок трамваї 23 і 26 маршрутів.

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Судячи з фото в місцевих пабліках, транспортні засоби на повному ходу знесли бетонний стовп і кілька товстих дерев, втратили частину обшивки, після чого один з трамваїв розвернуло на рейках, а другий – проорав десятки метрів по землі.

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Свідки ДТП активно робили селфі на тлі постраждалих вагонів і повідомляли, що пасажири, які бажають скористатися транспортом, котрий з'єднує станції Південно-Східна – Салтівська (23) і Південно-Східна – Лісопарк (26), можуть його не чекати.

Нагадаємо, що НП з трамваями в Харкові відбуваються в лякаючою регулярністю.

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Так, у вересні-2020 на Харкові сталася пожежа в трамваї. Вагон загорівся на ходу. Полум'я охопило дах, вогонь піднявся на метр у висоту. Салон заповнив густий дим, який було видно здалеку, пасажири мусили вистрибувати з вагона на ходу.

А в серпні-2019 водій трамвая №16 в результаті недотримання дистанції протаранив трамвай, який рухався за маршрутом №8.

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