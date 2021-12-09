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Требовал 20 млн долларов: во Львове неизвестный угрожал взорвать девять ТРЦ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 08:57
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Проверки проводились почти до 5 утра
Пришлось эвакуировать несколько тысяч посетителей.
Пришлось эвакуировать несколько тысяч посетителей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 8 декабря правоохранителям поступила информация о минировании девяти торговых и торгово-развлекательных центров. Неизвестный потребовал выкуп в размере 20 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

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Что заминировали

  • ТРЦ "Victoria Gardens";
  • ТРЦ "King Cross Leopolis";
  • ТРЦ "Forum Lviv";
  • ТЦ "Магнус";
  • ТЦ "Опера Пассаж";
  • ТЦ "Роксолана";
  • ТЦ "ИнтерСити";
  • ТЦ "Сундук";
  • ТЦ "Сихов".

Проверки проводились почти всю ночь

ТРЦ "Victoria Gardens"

Правоохранители с 23:00 до 23:45 обследовали помещения и прилегающие территории ТРЦ по ул. Кульпарковская, 266А. На момент осмотра из здания были эвакуированы около 1000 человек персонала и посетителей. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.

ТРЦ "King Cross Leopolis"

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Проверка проходила с 22:33 до 23:00. Там также обследовали помещения и близлежащие территории ТРЦ в c. Сокольники на ул. Стрыйская, 30 Пришлось эвакуировать 150 посетителей и 70 человек персонала. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.

ТЦ "Сундук"

Обзор был проведен с 01:35 по 02:05 по адресу ул. Городоцкая, 179. На момент осмотра из ТЦ "Скрыня" эвакуированы, 12 посетителей и 15 человек персонала супермаркета "Сильпо". После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.

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ТЦ "Интерсити"

В период с 04:11 по 04:30 9 декабря проводился осмотр прилегающих территорий возле ТЦ "Интерсити" в г. Львове по пр. Чорновола, 67, в самом заведении осмотр не проводился, так как данное заведение было закрыто, посетителей и обслуживающего персонала данном заведении не находилось. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.

ТЦ "Роксолана", ТЦ "Опера Пассаж" и ТЦ "Магнус"

Помещение не осматривались, так как заведения были закрыты, посетителей и обслуживающего персонала там не было. Прилегающие территории также осматривали ночью. Рядом с ТЦ взрывчатки не нашли.

ТРЦ "Форум"

С 00:04 по 00:37 было обследовано помещение и близлежащую территорию ТРЦ "Форум" во Львове по ул. Под Дубом, 7Б Там были эвакуированы 1418 посетителей и 450 человек персонала. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.

ТЦ "Сихов"

Эвакуировали 2 работника заведения по ул. Сиховской, 16А. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.

Кто "заминировал" ТРЦ

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

В последнее время в Украине ошибочные "минировки" – не редкость. В Уголовном кодексе для "шутников" предусмотрено суровое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности грозит до 8 лет заключения.

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