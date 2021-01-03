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Три дня праздновал Новый Год: под Киевом нетрезвый водитель протаранил дом (фото)

3 января, 12:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

Прохожие чудом не попали под колеса

В воскресенье, 3 декабря, в Фастове пьяный водитель вылетел с дороги и протаранил жилой дом.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Мужчина три дня праздновал Новый Год, в какой-то момент он сел за руль и решил поехать по делам. Водитель устроил ДТП на улице Куйбышева. В тот момент на улице находились люди, они чудом не пострадали.

После аварии мужчина пытался скрыться с места, но его задержали прохожие и вызвали полицию.

Водитель не получил серьезных травм в ДТП.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали, что в первый день 2021 года в Украине составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения. В этот день от граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов.

Напомним, что в новогоднюю ночь, в Печерском районе Киева пьяный водитель нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне.

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авария ДТП фастов
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