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Трюдо и Джонсон обратились к Зеленскому и украинцам: что пообещали

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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27 июня, 11:59
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Два премьера записали видео на саммите G7
Трюдо и Джонсон записали видео для Зеленского
Трюдо и Джонсон записали видео для Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита лидеров G7 записали видеообращение к Владимиру Зеленскому и народу Украины. Они поблагодарили украинцев за борьбу, заверили в усилении поддержки и дальнейшем давлении на Россию. Ролик опубликовала пресс-служба британского правительства.

"Мы находимся на встрече G7 в Германии. Но есть мировой лидер, который, к сожалению, не может здесь быть сегодня. Это наш друг и коллега Владимир Зеленский, президент Украины, который ведет свой народ в его героической борьбе против неспровоцированной агрессии Путина", — сказал Джонсон.

Трюдо, в свою очередь, отметил, что украинцы не просто героически борются за свою землю.

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"Они отстаивают принципы и ценности, которые объединяют нас как демократии: верховенство права, суверенитет, территориальная целостность. Важные принципы для каждого в мире", — сказал Трюдо.

Политики отметили, что на саммите лидеров G7 обсуждаются новые санкции для наказания России за агрессию – в частности, против близких к Путину олигархов, и ограничение российского экспорта золота.

"Мы усиливаем санкции, усиливаем финансовую поддержку, экономическую и военную поддержку. Украинцы продолжают бороться за защиту наших ценностей и защищать свою страну. Наше послание Владимиру Зеленскому и народу Украины — мы восторгаемся вашей борьбой, мы верим, что эта борьба целиком законна и необходима нашему миру. Мы поддерживаем вас и продолжим тот же курс", — сказали Джонсон и Трюдо.

Премьеры завершили свою речь словами на украинском языке: "Слава Украине! Героям слава!"

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Саммит G7

Саммит проходит 26-28 июня в Германии. Накануне встречи появилась конкретика по вопросам, которые будут обсуждаться. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обсуждении возможности дипломатического прекращения войны в Украине, а также подготовки к ситуации, когда решить вопрос дипломатическим путем будет невозможно.

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую должны принять лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз со стороны как России, так и Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите в онлайн-формате.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию увеличить военную помощь Украине.

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