Тупицкий созвал срочное заседание КСУ из-за указа Зеленского

Александр Тупицкий созывает специальное заседание Конституционного суда из-за указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС.

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Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины на 12 апреля 2021", – сказано в сообщении.

В опубликованном документе говорится, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения Тупицкого, а также судьи Александра Касминина.

Что было раньше?

27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

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"Если существуют недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", – прокомментировал решение президент.

Как сообщалось ранее, Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола о нарушениях главы КСУ Александра Тупицкого из-за его земли в оккупированном Крыму.

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