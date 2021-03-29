Тупицкий созвал срочное заседание КСУ из-за указа Зеленского

Александр Тупицкий созывает специальное заседание Конституционного суда из-за указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины на 12 апреля 2021", – сказано в сообщении.
В опубликованном документе говорится, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения Тупицкого, а также судьи Александра Касминина.
Что было раньше?
27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.
"Если существуют недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", – прокомментировал решение президент.
Как сообщалось ранее, Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола о нарушениях главы КСУ Александра Тупицкого из-за его земли в оккупированном Крыму.
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