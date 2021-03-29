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Тупицький скликав термінове засідання КСУ через указ Зеленського

29 березня, 17:59

Віталій Семченко Віталій Семченко

Воно відбудеться 12 квітня

Олександр Тупицький скликає спеціальне засідання Конституційного суду через указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КС.

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Про це повідомляє пресслужба суду в Facebook.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду на 12 квітня 2021", – сказано в повідомленні.

В опублікованому документі говориться, що на засіданні буде розглядатися питання звільнення Тупицького, а також судді Олександра Касмініна.

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Що було раніше?

27 березня глава держави скасував укази побіжного президента Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський наголосив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

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"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно", – прокоментував рішення президент.

Як повідомлялося раніше, Національне агентство з запобігання корупції направило в суд два протоколи про порушення глави КСУ Олександра Тупицького через його землі в окупованому Криму.

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