Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции

Отдыхающие соблюдают дистанцию чуть ли не на километр. Украинка рассказала, нужно ли носить маски

Локдаун в Турции наложил отпечаток на курортный сезон: сейчас там очень мало туристов, пляжи свободные, россиян нет. Если не брать в счет коронавирус – идеальный вариант для отдыха. Блогер Анна Олицкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какая сейчас обстановка на одном из турецких курортов.

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По ее словам, ПЦР-тест делала за 72 часа перед поездкой в Турцию, а по прилету, вероятно, придется делать тест в аэропорту "Борисполь". Пока тесты не отменили, как обещали на днях.

"Очень мало туристов. Говорят турки, что из-за того, что Россия не приехала. В основном киевляне, поляки и некоторые страны из Европы. Очень мало туристов. Утром выходишь к бассейну – все шезлонги пустые. Если раньше с самого утра нужно было занимать шезлонги на пляже, то сейчас этого делать не нужно. Никто не плавает, хоть море и теплое", – рассказала Олицкая.

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Девушка отметила, что отдыхающие соблюдают дистанцию "чуть ли не на километр", а на территории отеля туристам маска не нужна.

"Когда заходишь в ресторан, сразу же на входе выдают маски всем. Когда набираешь еду – нужно это делать в маске", – сказала она.

Недавно мы писали, что ждет украинских туристов, которые уже забронировали поездки в Турцию.

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