Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини України

Туристів немає, пляжі порожні: що зараз відбувається на відпочинку в Туреччині

3 травня, 15:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Відпочиваючі дотримуються дистанції мало не на кілометр. Українка розповіла, чи потрібно носити маски

Локдаун у Туреччинінаклав відбиток на курортний сезон: зараз там дуже мало туристів, пляжі вільні, росіян немає. Якщо не брати до уваги коронавірус – ідеальний варіант для відпочинку. Блогер Анна Олицька в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, яка зараз обстановка на одному з турецьких курортів.

Реклама

За її словами, ПЛР-тест робила за 72 години перед поїздкою до Туреччини, а після прильоту, ймовірно, доведеться робити тест в аеропорту "Бориспіль". Поки тести не скасували, як обіцяли днями.

"Дуже мало туристів. Кажуть турки, що через те, що Росія не приїхала. В основному кияни, поляки і деякі країни з Європи. Дуже мало туристів. Вранці виходиш до басейну – всы шезлонги порожні. Якщо раніше з самого ранку потрібно було займати шезлонги на пляжі, то зараз цього робити не потрібно. Ніхто не плаває, хоч море і тепле", – розповіла Олицька.

Читайте також: Міжнародний туризм на "травневих": куди летять українці

Дівчина зазначила, що відпочиваючі дотримуються дистанції "мало не на кілометр", а на території готелю туристам маска не потрібна.

"Коли заходиш в ресторан, відразу ж на вході видають маски всім. Коли набираєш їжу – потрібно це робити в масці", – сказала вона.

Нещодавно ми писали, що чекає українських туристів, які вже забронювали поїздки в Туреччину.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Курс валют
Курс валют "пішов на канікули": хто у виграші – гривня чи доларЕкономіка
Просто з відра: на Харківщині батюшка креативно
Просто з відра: на Харківщині батюшка креативно "окропив" вірян (відео)Харків
В Україну увірвалося різке похолодання: прогноз на вихідний понеділок
В Україну увірвалося різке похолодання: прогноз на вихідний понеділокУкраїна
Ольга Богомолець: Восени нас чекає ще небезпечніший штам COVID-21
Ольга Богомолець: Восени нас чекає ще небезпечніший штам COVID-21Україна
В Україні різко погіршиться погода. Де чекати удару стихії 2 травня
В Україні різко погіршиться погода. Де чекати удару стихії 2 травняУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти