Туристів немає, пляжі порожні: що зараз відбувається на відпочинку в Туреччині

Відпочиваючі дотримуються дистанції мало не на кілометр. Українка розповіла, чи потрібно носити маски

Локдаун у Туреччинінаклав відбиток на курортний сезон: зараз там дуже мало туристів, пляжі вільні, росіян немає. Якщо не брати до уваги коронавірус – ідеальний варіант для відпочинку. Блогер Анна Олицька в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, яка зараз обстановка на одному з турецьких курортів.

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За її словами, ПЛР-тест робила за 72 години перед поїздкою до Туреччини, а після прильоту, ймовірно, доведеться робити тест в аеропорту "Бориспіль". Поки тести не скасували, як обіцяли днями.

"Дуже мало туристів. Кажуть турки, що через те, що Росія не приїхала. В основному кияни, поляки і деякі країни з Європи. Дуже мало туристів. Вранці виходиш до басейну – всы шезлонги порожні. Якщо раніше з самого ранку потрібно було займати шезлонги на пляжі, то зараз цього робити не потрібно. Ніхто не плаває, хоч море і тепле", – розповіла Олицька.

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Дівчина зазначила, що відпочиваючі дотримуються дистанції "мало не на кілометр", а на території готелю туристам маска не потрібна.

"Коли заходиш в ресторан, відразу ж на вході видають маски всім. Коли набираєш їжу – потрібно це робити в масці", – сказала вона.

Нещодавно ми писали, що чекає українських туристів, які вже забронювали поїздки в Туреччину.

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