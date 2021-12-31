"Тысячу Зеленского" начали выплачивать еще два банка

С 31 декабря 1000 гривен от правительства можно получить еще в двух банках – izibank и Райффайзен банк. Украинцы могут оформить там специальную карту для выплат.
Об этом сообщили на странице "Дії".
Как оформить поддержку?
- Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Райфафайзен Банке", izibank или другом банке-партнере.
- Обновите приложение "Дія".
- Подайте заявку.
- Ждите зачисления средств в 2022 году.
Деньги потратить можно только на определенный вид товаров или услуг, в том числе билеты в кинотеатры, музеи, театры либо же на книги. Таким образом власти решили поощрить вакцинацию от COVID-19 и поддержать украинский бизнес.
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Что нужно, чтобы получить деньги?
- Быть совершеннолетним гражданином Украины;
- Пройти полный курс вакцинации и иметь "зеленый" сертификат в приложении "Дія";
- Оформить специальную карту для выплат в одном из банков-партнеров.
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