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"Тысячу Зеленского" начали выплачивать еще два банка

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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31 декабря, 18:28
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Виртуальную карту, на которую придут деньги от государства, можно оформить в нескольких банках – какие добавились
Где можно получить "тысячу Зеленского"
Где можно получить "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня

С 31 декабря 1000 гривен от правительства можно получить еще в двух банках – izibank и Райффайзен банк. Украинцы могут оформить там специальную карту для выплат.

Об этом сообщили на странице "Дії".

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Как оформить поддержку?

  • Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Райфафайзен Банке", izibank или другом банке-партнере.
  • Обновите приложение "Дія".
  • Подайте заявку.
  • Ждите зачисления средств в 2022 году.

Деньги потратить можно только на определенный вид товаров или услуг, в том числе билеты в кинотеатры, музеи, театры либо же на книги. Таким образом власти решили поощрить вакцинацию от COVID-19 и поддержать украинский бизнес.

Что нужно, чтобы получить деньги?

  • Быть совершеннолетним гражданином Украины;
  • Пройти полный курс вакцинации и иметь "зеленый" сертификат в приложении "Дія";
  • Оформить специальную карту для выплат в одном из банков-партнеров.

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