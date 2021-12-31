"Тисячу Зеленського" почали виплачувати ще два банки

З 31 грудня 1000 гривень від уряду можна отримати ще у двох банках – izibank та Райффайзен банк. Українці можуть оформити спеціальну картку для виплат.
Про це повідомили на сторінці "Дії".
Як оформити підтримку?
- Відкрийте спеціальну картку "єПідтримка" в "Райфафайзен Банку", izibank або іншому банку-партнері.
- Оновіть програму "Дія".
- Подайте заявку.
- Чекайте на зарахування коштів у 2022 році.
Гроші витратити можна тільки на певний вид товарів або послуг, у тому числі квитки в кінотеатри, музеї, театри або книги. Таким чином влада вирішила заохотити вакцинацію від COVID-19 та підтримати український бізнес.
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Що потрібно, щоби отримати гроші?
- бути повнолітнім громадянином України;
- Пройти повний курс вакцинації та мати "зелений" сертифікат у додатку "Дія";
- Оформити спеціальну картку для виплат в одному із банків-партнерів.
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