Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський ⚽ Челсі - Ліверпуль: онлайн 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими
СЬОГОДНІ Новини України

"Тисячу Зеленського" почали виплачувати ще два банки

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня 2021, 18:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віртуальну карту, на яку прийдуть гроші від держави, можна оформити в кількох банках – які додалися
Де можна отримати "тисячу Зеленського"
Де можна отримати "тисячу Зеленського" / Фото: Колаж: Сьогодні

З 31 грудня 1000 гривень від уряду можна отримати ще у двох банках – izibank та Райффайзен банк. Українці можуть оформити спеціальну картку для виплат.

Про це повідомили на сторінці "Дії".

Реклама

Як оформити підтримку?

  • Відкрийте спеціальну картку "єПідтримка" в "Райфафайзен Банку", izibank або іншому банку-партнері.
  • Оновіть програму "Дія".
  • Подайте заявку.
  • Чекайте на зарахування коштів у 2022 році.

Гроші витратити можна тільки на певний вид товарів або послуг, у тому числі квитки в кінотеатри, музеї, театри або книги. Таким чином влада вирішила заохотити вакцинацію від COVID-19 та підтримати український бізнес.

Що потрібно, щоби отримати гроші?

  • бути повнолітнім громадянином України;
  • Пройти повний курс вакцинації та мати "зелений" сертифікат у додатку "Дія";
  • Оформити спеціальну картку для виплат в одному із банків-партнерів.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
1 січня. Папа Римський Григорій XV. Рівно 400 років тому, 1622-го, Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року дату 1 січня. Раніше у більшості християнських країн рік розпочинався 25 березня…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

29 414

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти