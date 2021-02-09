Тюрьма на продажу: Минюст пускает с молотка первую колонию под Киевом

Фото: Alex R

Министерство юстиции Украины выставляет на аукцион Ирпенский исправительный центр №132. Более восьми гектаров земли инвесторы смогут купить уже скоро. Какая стартовая цена и куда пойдут вырученные с продажи деньги?

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В этом для новостей "Сегодня" разбирался Владислав Паливода.

Ирпенский исправительный центр расположен в двух километрах от Киева. Последних заключенных отсюда вывезли почти два года назад, и с тех пор территория в более чем 8 гектаров стоит в запустении.

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказывает:

"Админздание, имеется спортивная площадка для игры, столовая и несколько зданий – это общежития, где находились осужденные, и есть несколько зданий, в которых было налажено производство".

Ранее здесь отбывали наказание около 400 заключенных. Их всех перевели в другие колонии. Но в общежитиях колонии до сих пор стоят койки и выглядит все довольно мрачно. Однако уже скоро данный объект будет выставлен на прозрачный аукцион. Ирпенская колония будет первой, которую пустят с молотка. Аукцион планируют объявить в конце февраля. Стартовая цена – 220 млн гривен.

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Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Тарас Елейко говорит:

"Суммарная площадь всех зданий – 28 тыс. квадратных метров. Здесь подведены все коммуникации. Это продается как отдельный объект недвижимого имущества и соответственно не будет никаких постприватизационных условий для инвестора".

Колонию продают в рамках большой приватизации тюрем. Впоследствии на аукционы планируют выставить еще 35 исправительных учреждений по всей стране. Сейчас они законсервированы, и содержать их невыгодно. Вырученные средства потратят на улучшение условий в других тюрьмах.

"70 процентов остаются в распоряжении Министерства юстиции для развития или новой инфраструктуры или улучшения условий в существующих тюрьмах либо современного оборудования, например, для режима и охраны, 30 процентов идет в государственный бюджет", – объясняет Елена Высоцкая.

Продажу тюрем в Минюсте обсуждают последние четыре года. Лукьяновское, Одесское, Черновицкое и Львовское СИЗО планировали продать еще в 2017 году. Но найти инвесторов тогда так и не смогли. Впрочем, другая реформа все-таки удалась. В тюрьмах начали создавать VIP-камеры с односпальными кроватями, бытовой техникой и главное – собственным санузлом. Сутки пребывания в такой стоит 2 тысяч гривен, неделя – 8 тысяч, месяц – 12 тысяч. Благодаря этому в украинский бюджет поступило более 2 млн гривен.

Видео: Сегодня

Напомним, год назад министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине больше тюрем, чем нужно, поэтому вполне можно начать их распродажу.

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