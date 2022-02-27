У армии Путина закончилась еда – уже захватили мясокомбинат

В Конотопе дошли до мародерства

Российские солдаты либо погибают, либо занимаются мародерством / Коллаж "Сегодня"

В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт мародерства со стороны солдат агрессора.

"Сумская область. Конотоп. Российские кафиры захватили мясокомбинат. Хотят есть. Путин бросил, как щенков, в Украине. Ходит теперь мощная армия по домам и еду отнимает у людей. О захвате мясокомбината инфу подтвердила в штабе... Это Олеся Боровик. Сумы", – говорится в сообщении.

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