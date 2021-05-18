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У Мустафы Найема умер отец

18 мая, 09:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экс-чиновник Укроборонпрома рассказал, что так и не успел сказать своему отцу во время его жизни

Отец Мустафы Найема. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Отец Мустафы Найема. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

У бывшего замглавы "Укроборонпрома" Мустафы Найема в семье большая потеря – умер отец. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что его отец скончался вчера вечером.

"Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить "люблю" самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", – написал Найем.

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Фото: Facebook Левицкой

Как сообщали новости "Сегодня", 29 апреля Мустафа Найем заявил об уходе из "Укроборонпрома". Оказалось, что после очередной реорганизация должность заместителя гендиректора компании сократили.

Позже уволенный из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривен. Каждый месяц Найем получал более 800 тысяч гривен.

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