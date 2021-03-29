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У нас не так много друзей в этом мире: Яценюк о телефонном разговоре Зеленского и Байдена

29 марта, 17:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

На данном этапе Украина еще не готова к разговору с президентом США

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что сейчас украинская власть не готова к разговору с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

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Об этом он сказал в интервью Liga.net.

Он отметил, что "Зеленскому нужно установить серьезную линию коммуникации с Белым домом и персонально с президентом Байденом": "У нас не так много друзей в этом мире".

Вместе с тем, по мнению Арсения Яценюка, телефонный звонок президента США Байдена состоится, и это лишь вопрос времени.

"Все сконцентрировались исключительно на форме. Да, Байден еще не звонил, но он и так уже все сказал. Через госсекретаря Энтони Блинкена (Крым – это Украина, США никогда не признают полуостров российским – ред.), Через министра обороны Ллойда Остина (поддержал поставки Украине летальной оружия – ред.), даже через статью в The Washington Post", – заявил экс-премьер.

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Он убежден, что телефонный звонок точно состоится, это лишь вопрос времени

"Но пока я бы сказал: ребята, важен не сам звонок от Байдена, а то, что вы ему скажете. Сегодня украинская власть к этому не готова. Это будет не минутный, а очень предметный разговор в формате конференции. На личном разговоре или при звонка президента США обычно присутствуют еще СНБО, Госдеп США, Минобороны, может быть министр финансов. Это не звонок вежливости. Им необходимо серьезно готовиться", – сказал Арсений Яценюк.

Он отметил, что Зеленский – "человек коммуникативный": "Байден – очень коммуникативный, и шанс" поймать личную химию "очень высокий".

Ранее мы сообщали, что Яценюк считает, что членство Украины в НАТО – не призрачная, а вполне реальная перспектива.

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США Арсений Яценюк Украина Владимир Зеленский телефонный разговор Джо Байден
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