У России нет права голоса – когда Украина вступит в НАТО и что может помешать

Разговоры о вступлении Украины в НАТО вспыхнули с новой силой – особенно после большого саммита в Брюсселе

Разговоры о вступлении Украины в НАТО вспыхнули с новой силой – особенно после большого саммита в Брюсселе. "Сегодня" разобрались, когда же наша страна получит членство и что этому может помешать.

Украина будет в НАТО

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14 июня в Брюсселе состоялся 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина получит членство.

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", – говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.

Вступление Украины в НАТО / Фото: НАТО

Главный противник – Путин

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Главный противник членства Украины в НАТО – Владимир Путин. Он не раз обещал "реагировать соразмерно" на "агрессивные" шаги, которые якобы представляют угрозу России. По словам политика, Украина может оказаться "на линии огня" противостояния Альянса и РФ.

Накануне саммита российский лидер подчеркнул, что расширение НАТО в Восточной Европе и приближение его инфраструктуры к границам РФ "имеет практическое значение", потому что после вступления в Альянс Польши и Румынии там разместили пусковые ракетные установки.

Главный противник вступления Украины в НАТО. Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Путин также жалуется, что комплексы могут быть использованы якобы не только в оборонительных целях, и отмечает, что сейчас ракетам НАТО в Румынии и Польше нужно 15 минут,, чтобы долететь до центральной России.

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"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Время полета от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепра до центральной части России (Москвы) уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?" — сказал он.

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А еще политик считает, что не менее 50% украинцев не хотят вступления Украины в НАТО: "И это умные люди. Я говорю без всякой иронии. Это не потому, что другие дураки, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня".

Россия без права голоса

Судя по заявлениям представителей Альянса, они не боятся угроз российского президента. Таким мнением с "Сегодня" поделился политолог Владимир Карасев.

"Сегодняшняя позиция НАТО будет позицией Байдена на переговорах с Путиным. Именно этого и добивался Зеленский. Все его заявления и интервью были направлены на получение упреждающего ответа Запада на "красные линии" Путина, которые российский президент обозначит на встрече с американским лидером. Это однозначный успех для украинской внешней политики", – отметил эксперт.

Реклама Украина будет в НАТО / Фото: Офис Президента Украины

Важное заявление во время саммита сделал президент США Джо Байден – вопреки многим опасениям, война на Донбассе не станет преградой для получения Украиной ПДЧ.

"Это Украине и членам НАТО решать, когда Киев присоединится к Альянсу. Россия не имеет никакого отношения к этому решению", – отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время реальной причиной того, что Украине до сих пор не предоставили ПДЧ, является ситуация с реформами – речь идет о борьбе с коррупцией, децентрализации и уважении прав человека властями.

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В НАТО отметили важность дальнейших реформ в сфере безопасности, также упомянули реформу Службы безопасности. В Альянсе заявили, что Украина провела "значительные реформы", но призывает к дальнейшему прогрессу.

"Соответствие критериям – вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий", – сказал Байден.

Вопрос времени

Украинские власти стремятся получить План действий по членству уже в 2021 году. Однако даже если Альянс его предоставит, то никакие сроки фактического членства после этого предусмотрены не будут.

Опыт других государств показывает, что промежуток между получением ПДЧ и членством может длиться годами – никаких стандартов здесь не существует. К примеру, в случае с Хорватией это было шесть лет, а в случае с Северной Македонией – 12 лет.