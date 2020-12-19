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У всех семейных врачей будут быстрые тесты на коронавирус — Степанов

19 декабря, 12:24

Ольга Литвин Ольга Литвин

По словам министра, врачей обеспечат тестами до 23 декабря

До 23 декабря у всех семейных врачей должны быть быстрые тесты на определение COVID-19.

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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В регионы уже отправили 260 тысяч тестов на антиген, а до 23 декабря в Украину должно прибыть еще 1,5 млн.

Министр подчеркнул, если симптомы COVID-19 подтверждены быстрым тестом, то в таком случае не нужна дополнительная проверка методом ПЦР.

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Каждый гражданин Украины, имея любые признаки респираторного заболевания, либо пребывал в близком контакте с человеком, у которого подтвержден диагноз COVID-19, должен быть проверен быстрым тестом.

Напомним, отныне в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

Кроме того, в Украине общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом до конца года достигнет отметки в один миллион человек.

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тесты Украина коронавирус Максим Степанов COVID-19
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