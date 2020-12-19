У всех семейных врачей будут быстрые тесты на коронавирус — Степанов

До 23 декабря у всех семейных врачей должны быть быстрые тесты на определение COVID-19.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В регионы уже отправили 260 тысяч тестов на антиген, а до 23 декабря в Украину должно прибыть еще 1,5 млн.
Министр подчеркнул, если симптомы COVID-19 подтверждены быстрым тестом, то в таком случае не нужна дополнительная проверка методом ПЦР.
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Каждый гражданин Украины, имея любые признаки респираторного заболевания, либо пребывал в близком контакте с человеком, у которого подтвержден диагноз COVID-19, должен быть проверен быстрым тестом.
Напомним, отныне в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.
Кроме того, в Украине общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом до конца года достигнет отметки в один миллион человек.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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