У Украины будет национальный музыкальный символ

Фонд "Музыка твоего города" объявил для украинских композиторов конкурс на лучшую увертюру

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Украина получит новый официальный музыкальный символ к 30-летию своей независимости – ею станет увертюра, которую напишет один из трех с половиной десятков отечественных композиторов.

Сайт "Сегодня" разбирался в том, почему возникла такая потребность и кто организовал музыкальные соревнования.

Зачем это надо?

Уже тридцать лет подряд на всех государственных торжествах или церемониях мы слышим увертюру к опере "Тарас Бульба", написанной 97 лет назад. Современную альтернативу ей все еще не создали.

Сейчас 35 украинских современных композиторов готовы составить конкуренцию "отцу" легендарному оперы Николаю Лысенко – для этого был организован конкурс "Украинская концертная увертюра".

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Им предстоит создать концертную увертюру для симфонического оркестра продолжительностью 8 минут. Произведение должно звучать торжественно и универсально – чтобы его можно было использовать на любых церемониях и официальных мероприятиях.

Кто занимается конкурсом?

Идея конкурса принадлежит Национальному симфоническому оркестру Украины, который, кстати, за свою почти столетнюю историю был дважды номинирован на Grammy.

А организацией занимается Фонд "Музыка твоего города" и его руководитель Мария Дидковская. Спонсор назначил три денежных приза для победителей:

100 тысяч гривен – за I место;

75 тысяч – за II место;

50 тысяч – за III место.

Кто судит?

Определить композиторов-победителей предстоит звездным представителям Украины классической. В жюри конкурса входят:

Евгений Станкович – выдающийся композитор, заведующий кафедрой Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского;

– выдающийся композитор, заведующий кафедрой Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского; Владимир Сиренко – художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Украины;

– художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Украины; Валерий Матюхин – художественный руководитель и главный дирижер ансамбля солистов "Киевская камерата";

– художественный руководитель и главный дирижер ансамбля солистов "Киевская камерата"; Николай Дядюра – главный дирижер Национальной оперы Украины;

– главный дирижер Национальной оперы Украины; Александр Горностай – генеральный директор Национального симфонического оркестра Украины.

Как будут отбирать победителя?

Сам конкурс состоит из трех основных этапов.

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Этап первый. Определение композиторов-финалистов

В начале мая среди 35 партитур в шорт-лист конкурса отберут 5-7 произведений. Каждое из них будет записано Национальным симфоническим оркестром в студии звукозаписи.

Этап второй. Объявления ТОП-3 увертюр

Имена трех победителей будут объявлены 1 июля.

Этап третий. Концерт с победителями.

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К 30-летию независимости Украины ценителей классики ждет невероятный музыкальный сюрприз. 24 августа на площадке возле национального музея истории Украины пройдет концерт, на котором состоится премьера трех увертюр современных украинских композиторов.

Также оркестр будет играть произведения Евгения Станковича, Мирослава Скорика, Николая Лысенко и других известных классиков.

Что такое увертюра?

Понятие "увертюра" в переводе с французского языка означает "открытие".

В классическом понимании увертюра это короткое музыкальное произведение, которое звучит перед оперой, балетом, мюзиклом или опереттой. Иногда увертюру можно услышать в начале фильма или театральной постановки.

Еще одна разновидность увертюр – самобытное концертное произведение в жанре симфонической музыки. Праздничные концертные увертюры приурочены памятным и праздничным датам.

Напомним, что также в День независимости президент Владимир Зеленский приказал провести военный парад.

Кроме того, на тридцатилетие независимости в Украину планируют пригласить многих лидеров других государств.

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