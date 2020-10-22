Убийственная еда: как людей с улицы набирают для изготовления фабричных полуфабрикатов

Магазинные полуфабрикаты – пельмени, блины, голубцы – кто их лепит и в каких условиях, узнали спецкоры "Сегодня" Юрий Гула и Елена Гончаренко. Для этого они устроились работать в пельменный цех.

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Без опыта на работу журналистов взяли не сразу – но вот удача, готовы взять просто с улицы.

"Вы такие хорошие, что вы нам подходите. Универсальные солдаты. Мы не оформляем. Никаких справок! Мне нужен для договора только паспорт. У нас такая зарплата – 350 гривен в день", – говорит работодатель.

По легенде Елена может лепить пельмени, Юрий – их фасовать. На предприятии ждут уже на следующий день. Без собеседования, просят только медкнижку. Заказать ее в интернете – не проблема. Даже ехать никуда не пришлось, доставка почтой: платишь определенную сумму – имеешь книгу нового образца с печатями за 130 гривен. В них есть печати терапевта, офтальмолога и все необходимые анализы.

Шесть утра следующего дня. На дворе только рассветает, а мы уже на заводе, потому что работают здесь с семи до семи утра. 12 часов в сутки. На проходной встречает охранник, отправляет – в общежитие. Вахтер при входе почти уговаривает остаться здесь на ночлег. Отсюда и к производству довезут, и накормят трижды.

Экскурсию общежитием проводит мужчина, который называет себя Петруха. Только остается с нами один на один – сразу предупреждает, что лучше бежать и из общежития, и с фабрики. Ибо условия невыносимые. А потом показывает почему. Комната на две семейные пары – деревянные двухъярусные кровати, стены в черных пятнах. Так, говорит Петр, убивал тараканов. И это не самое страшное.

"Клопы, есть тараканы. Они питаются кровью", – признается мужчина.

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В коридоре висит объявление – выходить из общежития запрещено. Если не получите разрешения от коменданта – оплатите штраф. От полтысячи гривен до двух тысяч с лишним. Или уволят.

Если в таких условиях живут рабочие, то в каких работают? От кадров, снятых на фабрике, волосы становятся дыбом. Что кладут в пельмени и вареники и что подмешивают в мясо – во второй серии эксклюзивного расследования "Убийственная еда" 22 октября в выпуске "Сегодня" в 19:00. .

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