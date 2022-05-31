Убийственный здоровый транспорт: больницы переполнены украинцами с переломами после самокатов

Двухколесный транспорт может быть опасным, при этом число его приверженцев растет из-за дефицита топлива

Самокат, оказывается, не только про здоровую жизнь и защиту экологии / Фото: Первое медицинское объединение Львова

Все больше украинцев из-за дефицита и дороговизны бензина пересаживаются на двухколесный транспорт. Как оказалось, у этой тенденции сразу же проявилась обратная сторона – медики заявили о том, что все больше самокатчиков становятся их пациентами.

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Ездят без шлемов и наколенников

После опытов с самокатами, люди попадают в больницы. У них бывают тяжелые переломы, лечение которых требует порой до 3 месяцев.

Из-за того, что дефицит бензина – всеукраинская проблема, самокаты получили популярность сразу в большинстве регионов. Число пострадавших, например, в одном только Львове за последние две недели дотягиевает почти до 10.

"За последнее время в нашу больницу поступили 6 человек, которые получили травмы вследствие езды на самокате. Последний из пациентов поступил к нам в субботу с закрытой черепно-мозговой травмой. Все эти люди передвигались на самокатах без шлемов и наколенников", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе больницы Святого Луки первого медобъединения Львова.

30-летняя львовянка Лилия поломала ногу при тренировке на самокате.

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Медики привели пример, когда одна львовская семья купила самокат, но теперь о передвижении на нем и думать не хотят:

"30-летняя женщина купила самокат и перед поездками на работу решила потренироваться. Как результат – при падении нога попала под батарею этого транспорта, сломана кость ноги".

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Безопасность самокатов уже обсуждают в соцсетях

Медики добавляют, что многие из тех, кто впервые управляет самокатом, часто разгоняются до такой скорости, что им при падении не в состоянии помочь ни шлем, ни наколенники.

Как оказалось, тему обсуждают и многие пользователи соцсетей. "Все, кто не умеет ездить на самокатах – выезжают на дорогу. А все из-за отсутствия бензина", – прокомментировала ситуацию с количеством пациентов одна из пользователей.

"Я купил не электрический, а обычный самокат. Он с широкими колесами и двумя тормозами. Это означает, что он безопаснее других. Не расцениваю его как транспорт повышенной опасности, поэтому в планах нет шлема и наколенников. Сам же самокат купил из-за дефицита бензина, планирую ездить на нем в магазин и на прогулки. Но для поездок на работу им не буду пользоваться. Дело в том, что всегда приходится везти с собой достаточно много инструментов", – говорит житель Запорожья Вадим Троилин, купивший самокат в первые дни бензинового кризиса.

К этому он добавил, что намеренно купил обычный самокат,а не электрический, потому как последний дорог в обслуживании – около 6 грн. за км.