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Вбивчий здоровий транспорт: лікарні переповнені українцями з переломами після самокатів

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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31 травня, 06:15
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Двоколісний транспорт може бути небезпечним, при цьому кількість його прихильників зростає через дефіцит палива.
Самокат, виявляється, не тільки про здорове життя та захист екології.
Самокат, виявляється, не тільки про здорове життя та захист екології. / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дедалі більше українців через дефіцит та дорожнечу бензину пересідають на двоколісний транспорт. Як виявилося, у цієї тенденції відразу ж виявився зворотний бік – медики заявили про те, що все більше самокатників стають їхніми пацієнтами.

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Їздять без шоломів та наколінників

Після експериментів із самокатами, люди потрапляють до лікарень. У них бувають тяжкі переломи, лікування яких потребує часом до 3 місяців.

Через те, що дефіцит бензину – всеукраїнська проблема, самокати набули популярності одразу в більшості регіонів. Число постраждалих, наприклад, в одному лише Львові за останні два тижні дотягує майже до 10.

"За останній час до нашої лікарні надійшли 6 людей, які зазнали травм внаслідок їзди на самокаті. Останній із пацієнтів надійшов до нас у суботу із закритою черепно-мозковою травмою. Усі ці люди пересувалися на самокатах без шоломів та наколінників", – повідомили "Сегодня" у прес-службі лікарні Святого Луки першого медоб'єднання Львова.

30-річна львів'янка Лілія поламала ногу під час тренування на самокаті.
30-річна львів'янка Лілія поламала ногу під час тренування на самокаті.

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Медики навели приклад, коли одна львівська сім'я купила самокат, але тепер про пересування на ньому й думати не хочуть.

"30-річна жінка придбала самокат та перед поїздками на роботу вирішила потренуватися. Як результат – при падінні нога потрапила під батарею цього транспорту, розтрощено кістку ноги".

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Безпеку самокатів вже обговорюють у соцмережах

Медики додають, що багато хто з тих, хто вперше керує самокатом, часто розганяються до такої швидкості, що їм при падінні не в змозі допомогти ні шолом, ні наколінники.

Як виявилося, тему обговорюють і багато користувачів соцмереж. "Всі, хто не вміє їздити самокатами – виїжджають на дорогу. А все через відсутність бензину", – прокоментувала ситуацію із кількістю пацієнтів одна з користувачів.

Я купив не електричний, а звичайний самокат. Він з широкими колесами та двома гальмами. Це означає, що він безпечніший за інших. Не розцінюю його як транспорт підвищеної небезпеки, тому у планах немає шолома та наколінників. Сам же самокат купив через дефіцит бензину, планую їздити на ньому в магазин і на прогулянки. Але для поїздок на роботу їм не користуватимуся. Справа в тому, що завжди доводиться везти із собою чимало інструментів", – каже мешканець Запоріжжя Вадим Троїлін, який купив самокат у перші дні бензинової кризи

До цього він додав, що навмисно купив звичайний самокат, а не електричний, тому що останній – коштовний в обслуговуванні – близько 6 грн. за км.

"Це я вирахував за такою формулою: вартість самокату розділив на його ресурс, який становить 10 тис. –15 тис. км", – каже Вадим.

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