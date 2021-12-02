Убийство 6-летней девочки в Харьковской области: суд объявил приговор подростку

Суд объявил решение по делу об убийстве 6-летней девочки из Старого Салтова: 13-летнего парня направят в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на 3 года.
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Суд объявил решение по делу об убийстве 6-летней девочки из Старого Салтова: 13-летнего парня направят в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на 3 года.
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