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Убийство 6-летней девочки в Харьковской области: суд объявил приговор подростку

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 17:07
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Подростка, жестоко убившего 6-летнюю девочку, отправили в спецучреждение на 3 года.
Подростка, жестоко убившего 6-летнюю девочку, отправили в спецучреждение на 3 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

Суд объявил решение по делу об убийстве 6-летней девочки из Старого Салтова: 13-летнего парня направят в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на 3 года.

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