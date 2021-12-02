Вбивство 6-річної дівчинки в Харківській області: суд оголосив вирок підлітку

Підлітка, який жорстоко вбив 6-річну дівчинку, відправили до спецустанови на 3 роки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд оголосив рішення у справі про вбивство 6-річної дівчинки зі Старого Салтова: 13-річного хлопця направлять до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків на 3 роки.

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