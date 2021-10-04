Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом: что ждет подозреваемого

Тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 29 июля в заброшенном здании на территории бывшей пилорамы на окраине поселка

Убийство 6-летней девочки под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуратура настаивает на воспитательных мерах для 13-летнего подростка, который убил шестилетнюю Мирославу Третяк в конце июля в пгт Старый Салтов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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Напомним, что причиной смерти ребенка стали травмы головы.

В совершении особо тяжкого преступления работники полиции раскрыли 13-летнего соседа погибшей девочки. По заключению исследований установлено, что подросток виновен и он осознавал свои действия и их последствия.

С учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, определена окончательная квалификация действий злоумышленника по п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 4, 5 ст. 152 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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На данный момент процессуальным руководителем направлено в суд ходатайство о применении в отношении злоумышленника принудительных мер воспитательного характера.

В комментарии "Сегодня" в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что мотив убийства пока что так и остался невыясненным. Не исключено, что он будет установлен в ходе судебного рассмотрения.

"Доказана причастность подростка. Дело направлено в суд", – сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По данным прокуратуры, учитывая то, что подозреваемому 13 лет, то в случае получения обвинительного приговора, мальчишку поместят в спецучреждение, а не в колонию.

Убийство шестилетней Мирославы

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Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко раньше рассказывал, что Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения 13-летнему Богдану Ф., подозреваемому в жутком убийстве шестилетней Мирославы Третяк в конце июля.

"Меру пресечения продлили еще на 30 дней на время следствия. На это время он будет содержаться в специальном приемнике-распределителе для детей", – сказал пресс-секретарь прокуратуры.

По его словам, на такой мере пресечения и настаивал прокурор. Чубенко также рассказал нам о результате судмедэкспертизы.

"Экспертиза признала подростка вменяемым", – сказал он.

По его словам, это означает то, что в случае наличия неоспоримых доказательств вины подозреваемого, подростка будут судить и он получит срок.