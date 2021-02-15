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Ученые опровергли Путина: пресной воды под Азовом для Крыма не хватит

15 февраля, 17:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Обнаруженных запасов хватило бы только на несколько человек, говорят геологи

Заявление президента РФ Владимира Путина, что оккупированный Крым можно обеспечить питьевой водой, добытой под Азовским морем, не имеет под собой реальных оснований.

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Об этом говорят опрошенные изданием "Крым.Реалии" ученые.

Ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк заявил: вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за "поребрика".

Заместитель директора МГИ института Российской академии наук Антон Георга-Копуло говорит, что точных исследований о запасах пресной воды под Азовским морем нет: "Так, чтобы сказать, что существует огромный источник пресной воды, которую мы могли бы сейчас использовать, не задумываясь о каких-то последствия, мы, к сожалению, этого сказать не можем. Таких данных у нас нет".

Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Вспоминает, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, геологи находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительные – хватило бы только на несколько человек.

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В то же время заведующий кафедрой гидрогеологии Института геологии КНУ им. Тараса Шевченко Алексей Кошляков отмечает, что теоретически такая вода под Азовом может быть, поскольку существует т.наз. субмаринная разгрузка подземных вод, когда воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море.

Иначе говоря, подземные воды с материковой Украины и Крыма впадают в Азовское море, просачиваются и накапливаются в горной породе и песка под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации.

Также сообщалось, что в Крыму за первые два месяца зимы притока воды в водохранилища не было, аСимферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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вода Крым Азовское море водоснабжение питьевая вода Владимир Путин
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