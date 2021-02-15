Вчені спростували Путіна: прісної води під Азовом для Криму не вистачить

Виявлених запасів вистачило б тільки на кілька чоловік, кажуть геологи

Заява президента РФ Володимира Путіна, що окупований Крим можна забезпечити питною водою, видобутою під Азовським морем, не має під собою реальних підстав.

Реклама

Про це говорять опитані виданням "Крим.Реаліі" вчені.

Вчений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк заявив: ймовірність того, що там будуть якісь підземні води в кількості, якої вистачить для водопостачання, різко йде до нуля. І про це говорять не тільки наші фахівці, а й фахівці з-за "поребрика".

Заступник директора МГІ інституту Російської академії наук Антон Георга-Копулос каже, що точних досліджень про запаси прісної води під Азовським морем нема: "Так, щоб сказати, що існує величезне джерело прісної води, яку ми могли б зараз використовувати, не замислюючись про якісь наслідки, ми, на жаль, цього сказати не можемо. Таких даних у нас нема".

Доктор геологічних наук Микола Огняник досліджував підземні води Криму за радянських часів. Згадує, що в Азовському морі, за п'ять кілометрів від берега, геологи знаходили два джерела прісної води. Але запаси були незначні – вистачило б тільки на кілька чоловік.

В тренді На зміну снігопадам прийшли сильні морози: якою буде погода у вівторок

Реклама

Водночас завідувач кафедри гідрогеології Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Олексій Кошляков зазначає, що теоретично така вода під Азовом може бути, оскільки існує т.зв.. субмарине розвантаження підземних вод, коли води підземних водоносних горизонтів розвантажуються в море.

Інакше кажучи, підземні води з материкової України та Криму впадають в Азовське море, просочуються і накопичуються в гірській породі і піску під морським дном. Звідти прісну воду можна добувати бурінням, наприклад, як нафту.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе лише після його деокупації.

Також повідомлялося, що в Криму за перші два місяці зими припливу води до водосховищ не було, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама