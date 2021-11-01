Угроза взрыва? В Одессе проверяют массовое минирование торговых центров

Полицейские проверяют информацию о минировании пяти торговых центров в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва в пяти торговых заведениях в разных районах города.
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"С целью проверки указанной информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов", – говорится в сообщении.
Недавно в Одессе уже минировали здания
В Одессе днем 19 октября сообщили о минировании нескольких объектов. Поступила информация о минировании:
- Центра оказания административных услуг на улице Косовской в Одессе,
- объекта инфраструктуры в Одессе,
- объекта инфраструктуры в Южном.
Известно, что из Центра оказания админуслуг вывели всех посетителей и работников. Тогда полиция также получила информацию об угрозе взрыва.
Наказание за ложное сообщение о минировании
В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.
Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.
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