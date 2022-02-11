Украина будет продавать "Дію"? Кто готов ее купить и что это значит для страны

Вице-премьер-министр цифровой трансформации считает, что это сможет развить бренд государства

Пока неизвестно, какие страны готовы купить приложение / Коллаж "Сегодня"

Другие страны готовы купить приложение "Дія", однако Украина будет готова его продать только после того, как все отцифрует.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаила Федоров, пишет ТСН.

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"Сейчас мы не работаем над тем, чтобы кому-то продать. В зависимости от того, что нужно будет от нас. Если речь идет о помощи внедрения подобного проекта в другой стране, то сейчас мы сфокусированы на том, чтобы в Украине все в первую очередь отцифровать. Это наша задача – для этого мы здесь работаем", – говорит Михаила Федоров.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации не захотел говорить о том, какие страны готовы купить приложение. Однако он считает, что это сможет развить бренд государства.

"Украина экспортирует не древесину или какие-то природные ресурсы, что также хорошо, но и интеллектуальную собственность. И это точно хорошо. Это хороший вопрос, я согласен, этим нужно заниматься. Но тогда, когда все у нас дома будет отцифровано", – добавил Михаила Федоров.

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Что можно сделать через приложение "Дія"

Как рассказал на саммите Министр внутренних дел Денис Монастырский, каждый третий украинец живет без регистрации места жительства. Раньше, чтобы оформить этот документ, необходимо было собрать кучу документов, и минимум дважды обратиться в ЦНАП, а мужчинам еще и в военкомат и привести с собой собственника жилья.

Именно из-за существования "института прописки", с собой нужно было носить бумажное приложение к ID-карте. С сегодняшнего дня:

сообщить о месте жительства можно декларативно – через портал или приложение, без каких-либо визитов в ЦНАП;

решение о регистрации места жительства будет автоматическим;

форма 13 и штамп в паспорте о прописке – уходят в прошлое;

многие медицинские и социальные услуги теперь доступны без регистрации места жительства.

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