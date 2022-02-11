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СЬОГОДНІ Новини України

Україна продаватиме "Дію"? Хто готовий її купити і що це означає для країни

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 11:32
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Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації вважає, що це зможе розвинути бренд держави
Поки невідомо, які країни готові купити програму / Колаж "Сьогодні"
Поки невідомо, які країни готові купити програму / Колаж "Сьогодні"

Інші країни готові купити додаток "Дія",проте Україна буде готова його продати тільки після того, як все відцифрує.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє ТСН.

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"Зараз ми не працюємо над тим, щоб комусь продати. Залежно від того, що потрібно буде від нас. Якщо йдеться про допомогу запровадження подібного проєкту в іншій країні, то зараз ми сфокусовані на тому, щоб в Україні все насамперед відцифрувати. Це наше завдання – для цього ми тут працюємо ", – каже Михайло Федоров.

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації не захотів говорити про те, які країни готові придбати програму. Проте, він вважає, що це зможе розвинути бренд держави.

"Україна експортує не деревину чи якісь природні ресурси, що також добре, але й інтелектуальну власність. І це точно добре. Це хороше питання, я згоден, цим треба займатися. Але тоді, коли все у нас вдома буде відцифровано" , – додав Федоров.

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Що можна зробити через програму "Дія"

Як розповів на саміті Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, кожен третій українець мешкає без реєстрації місця проживання. Раніше, щоб оформити цей документ, необхідно було зібрати купу документів, і щонайменше двічі звернутися до ЦНАПу, а чоловікам ще й у військкомат і привести з собою власника житла.

Саме через існування "інституту прописки", з собою потрібно було носити паперовий додаток до ID-картки. З сьогоднішнього дня:

  • повідомити місце проживання можна декларативно – через портал або додаток, без будь-яких візитів до ЦНАП;
  • рішення про реєстрацію місця проживання буде автоматичним;
  • форма 13 та штамп у паспорті про прописку – відійдуть у минуле;
  • багато медичних та соціальних послуг тепер доступні без реєстрації місця проживання.

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