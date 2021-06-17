Українська
$ 27,03
32,77
  1. Последние новости Украины

Украина должна стать членом НАТО? Что думают украинцы

17 июня 2021 14:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

70,6% респондентов, которые поддержали выступление Украины в НАТО, были возрастом от 55 до 60 лет

Более половины украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Gradus. Социология в смартфоне".

Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Так, поддерживают вступление Украины в НАТО 58,5% респондентов, из которых 65% – мужчины, а 52,6% – женщины.

Против высказались 23,9% респондентов, 17,6% отметили, что их этот вопрос не интересует.

Не пропусти!
Состав Украины на матч с Северной Македонией на Евро-2020: есть изменения
Сборная Украины на тренировке
Реклама

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение о том, что Украина станет членом НАТО, а также подчеркнули, что конфликт в Украине является "первой темой" в повестке дня.

Также президент Джо Байден заявил, что конфликт на Донбассе не может помешать возможности вступления Украины в НАТО. Однако наша страна должна соответствовать определенным критериям и требованиям Альянса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклон
Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклонУкраина
Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)
Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)Украина
"Так выглядит обед настоящего слуги народа": депутат показал фото из столовой РадыВласть
На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца недели
На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца неделиУкраина
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробности
У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробностиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять