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Украина готова к запуску COVID-сертификатов. Когда их внедрят

15 мая, 17:34

Виктория Барановская Виктория Барановская

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Украина готова с 1 июля запустить COVID-сертификаты для беспрепятственного путешествия украинских туристов.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна – от ВОЗ, вторая – от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно – это еще не решено", - рассказал Ляшко.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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