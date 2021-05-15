Україна готова до запуску COVID-сертифікатів. Коли їх впровадять

Українські COVID-паспорти видадуть лише тим громадянам, хто вже встиг отримати дві дози затвердженої ВООЗ вакцини

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Україна готова з 1 липня запустити COVID-сертифікати, вони нададуть деякі переваги тим, хто вакцинувався від коронавірусу.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Україна бере участь в двох робочих групах з введення ковідних сертифікатів. Одна – від ВООЗ, друга – від ЄС, яка пропонує певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень", – розповів Ляшко.

Які привілеї можуть отримати вакциновані?

На даному етапі невідомо які саме привілеї з'являться у володарів документа. Але, ймовірно, у них буде можливість відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо.

Зараз група фахівців з Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ і Мінцифри займаються розробкою сертифікатів і технічними моментами, які відразу після введення в Євросоюзі стануть доступні і в Україні.

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"Ми не будемо "білою вороною". Що буде затверджено ВООЗ – те буде і у нас, що буде в Євросоюзі – те буде і у нас... За словами міністра охорони здоров'я, з 1 липня ми готові запустити такі сертифікати", – сказав головний санлікар.

Відносно вакцин, якими роблять щеплення українцям, то практично всі будуть визнавати в Ізраїлі і ЄС. А вакцина від Sinovac чекає дозволу ВООЗ.

"Ми відстежуємо це. Ми очікували, що цей дозвіл буде вже наприкінці квітня, потім – на початку травня. На початку травня з'явилося схвалення тільки стосовно Sinopharm. За Sinovac ще чекаємо, просто технічно ця перевірка зазвичай займає час", – пояснив Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європі планують ввести з 15-го червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

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