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Россию могут лишить Евро-2020: украинский депутат обратился к УЕФА

22 июня 2021 15:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Санкт-Петербург является одним из принимающих городов футбольного Чемпионата Европы и там должны пройти еще два матча Евро – но их могут перенести в другое место

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести матчи Евро-2020 из российского Санкт-Петербурга, которые там должны состояться, в другую страну. А причина – разбушевавшийся в РФ коронавирус. Об это он сообщил в Telegram и опубликовал соответствующее заявление.

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Он напомнил, что Санкт-Петербург является одним из принимающих городов футбольного Чемпионата Европы и там должны пройти еще два матча Евро:

  • 23 июня – группа Е: Швеция – Польша;
  • 2 июля – 1/4 финала (участники еще не определены).

"Официальные уведомления российской власти, СМИ и статистика свидетельствуют о начале третьей волны пандемии в стране. В связи с этим, с 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры. Несмотря на то, что существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в России представляет угрозу жизни болельщиков и участников футбольного Евро-2020, прошу рассмотреть возможность перенести матчи из Санкт-Петербурга в другие города", – написал Гончаренко.

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Россию могут лишить Евро-2020: украинский депутат обратился к УЕФА
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Отметим важный момент – накануне европейцы уже отреагировали на ситуацию с коронавирусом в России. Парламентская ассамблея Совета Европы поставила РФ условие, что российская делегация в Страсбурге должна находиться на карантине в отеле, на что РФ ответила отказом и не приехала вообще.

Напомним, Украина в последнем матче своей группы проиграла Австрии 0:1 и заняла третье место. Но и такой результат все еще дает шансы продолжить борьбу на Евро, но от нашей команды уже ничего не зависит. Читайте подробней, от чего зависит выход сборной Украины из группы в следующую стадию турнира.

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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