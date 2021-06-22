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Росію можуть позбавити Євро-2020: український депутат звернувся до УЄФА

22 червня 2021 15:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Санкт-Петербург є одним з приймаючих міст футбольного Чемпіонату Європи і там повинні пройти ще два матчі Євро – але їх можуть перенести в інше місце

Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з проханням перенести матчі Євро-2020 з російського Санкт-Петербурга, які там повинні відбутися, в іншу країну. А причина – лютуючий в РФ коронавірус. Про це він повідомив у Telegram і опублікував відповідну заяву.

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Він нагадав, що Санкт-Петербург є одним з приймаючих міст футбольного Чемпіонату Європи і там повинні пройти ще два матчі Євро:

  • 23 червня – група Е: Швеція – Польща;
  • 2 липня – 1/4 фіналу (учасники ще не визначені).

"Офіційні повідомлення російської влади, ЗМІ та статистика свідчать про початок третьої хвилі пандемії в країні. У зв'язку з цим, з 17 червня у Санкт-Петербурзі ввели нові обмежувальні заходи. Незважаючи на те, що істотне погіршення епідеміологічної ситуації в Росії становить загрозу життю уболівальників та учасників футбольного Євро-2020, прошу розглянути можливість перенести матчі з Санкт-Петербурга в інші міста", – написав Гончаренко.

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Росію можуть позбавити Євро-2020: український депутат звернувся до УЄФА
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Відзначимо важливий момент – напередодні європейці вже відреагували на ситуацію з коронавірусом у Росії. Парламентська асамблея Ради Європи поставила РФ умову, що російська делегація у Страсбурзі має перебувати на карантині в готелі, на що РФ відповіла відмовою і не приїхала взагалі.

Нагадаємо, Україна в останньому матчі своєї групи програла Австрії 0:1 і посіла третє місце. Але і такий результат все ще дає шанси продовжити боротьбу на Євро, та від нашої команди вже нічого не залежить. Читайте детальніше, від чого залежить вихід збірної України з групи у наступну стадію турніру.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!

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