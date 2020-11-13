Украина может не выдержать жесткого локдауна: Степанов объяснил, почему ввели карантин выходного дня

Украина может не выдержать жесткого локдауна. Именно поэтому было принято решение ввести карантин выходного дня.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Лучший выход с эпидемиологической точки зрения – сделать жесткий карантин, как Франция, Германия, Австрия, Испания и другие европейские страны. Но в Украине совсем другая экономическая ситуация", – сказал Степанов.
По его словам, Украина не выдержит жесткого локдауна.
"Карантин выходного дня был применен в Израиле, летом, когда они увидели резкий рост больных от 500 до 1600, с 17 июля они применили карантин выходного дня с целью сдержать этот рост", – заявил Степанов.
Он отметил, что любые карантин – это противоэпидемические мероприятия, направленные на уменьшение роста больных.
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