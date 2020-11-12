Мэры бунтуют против "карантина выходного дня": какие города против

Все градоначальники сетуют на то, что сильно пострадают предприниматели

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" вызвало большое сопротивление в обществе. Но протестуют не только простые люди и предприниматели, а и мэры ряда городов. Мы собрали подборку "бунтарей", которые выступили против новых ограничений.

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Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов просил руководителей городов с пониманием отнестись к новым карантинным мерам и отбросить политику в сторону ради спасения украинцев.

Первым "взбунтовался" мэр Львова Андрей Садовый. Он считает, что "карантин выходного дня" только во Львове лишит доходов около 50 тыс. работников и владельцев малого и среднего бизнеса, но при этом не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

"Карантин выходного дня", по моему мнению, – это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации…".

Мэр Ровно Владимир Хомко заявил, что в ближайшие выходные не будут вводить карантин, так как городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС проведет совещание только 16 ноября (новый карантин должен стартовать с 14 ноября).

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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что он не поддерживает "карантин выходного дня" и считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

"Большей глупости, чем "карантин выходного дня", я не видел... Всем желаю 36,6, а все предприниматели работают и наполняют бюджет города, так как именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан".

Мэр Славянска Вадим Лях отметил, что для жителей пригорода выходные дни – это единственная возможность приехать за покупками в Славянск, а местный бизнес с трудом выживает.

"Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас – не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию".

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Мэр Мукачево Андрей Балога считает, что эффекта от карантина будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много.

"Карантин выходного дня" – это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине … Я призываю всех следовать рекомендациям врачей, беречь себя и своих родных. А бизнесу делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы".

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Мэр Николаева Александр Синкевич прогнозирует, что такие жесткие меры значительно ударят по бюджету города.

"Я против "карантина выходного дня". Коронавирус распространяется независимо от времени и места … Однако и противиться государственным мерам противодействия коронавирусу я не могу, ведь в них тоже есть логика. Весной избежать большого количества заболеваемости удалось именно благодаря жесткому карантину".

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что ничего существенно карантин не изменит и приведет к увольнению людей и экономическим потерям в громадах.

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"Карантин выходного дня" – это половинчатое решение. Я не сторонник этого выходного дня и закрытия торгово-развлекательных центров. Я сторонник ограничений определенных. То есть в ночное время – да, с 22:00 до 06:00 или 08:00 часов я еще могу понять. По моему мнению – нужно было оставить все, как есть. Только жестче контролировать".

Мэрия Одессы не собирается распространять на город "карантин выходного дня". Комиссия ТЭБ ЧС отказалась утверждать дополнительные ограничения, сказал секретарь штаба Александр Тиховский.

"На сегодняшний день город Одесса продолжает находится в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны".

В свою очередь и мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против выходного карантина. По его словам, это нововведение в Одессе восприняли не очень хорошо. Особенно сетует на то, что сильно пострадает бизнес.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Но главное новшество от правительства – введение "карантина выходного дня" с 14 ноября. Новые жесткие ограничения коснутся только субботы и воскресенья, почти все будет закрыто, однако общественный транспорт будет ходить в обычном режиме. Как будет работать жесткий карантин на выходных.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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