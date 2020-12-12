Украина не сможет вакцинировать от COVID-19 все группы риска: в Минздраве объяснили почему

Украина, скорее всего, не сможет провести бесплатную вакцинацию всех людей из групп риска, поскольку в бюджете на 2021 на медицину предусмотрено слишком мало средств.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Вследствие того, что в бюджете на следующий год предусмотрено 2,6 млрд гривен на вакцину, а это ничтожно маленькая цифра, мы не в состоянии будем вакцинировать за эти деньги то количество людей, которых мы обязаны вакцинировать. Это группы риска как по профессиональным качествам, так и по возрасту либо по медицинским показателям – это более 20 млн человек", – рассказал Степанов.

По его словам, Минздрав собирается получить дополнительные средства на вакцинацию, отказавшись от других закупок.

"Мое предложение было – все, что у нас есть сейчас в Министерстве здравоохранения, мы должны отказаться от остальных закупок, саккумулировать максимально деньги – это около 2,5 млрд гривен еще. И пустить их чисто на покупку вакцин", – отметил министр.

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Он также подчеркнул, что 8 млн доз вакцин, выделенных инициативой Covax будет недостаточно, так как это всего лишь 4 млн вакцинированных людей.

"Поэтому 2,6 млрд, которые предусмотрены (бюджетом-2021. – Ред.), – это (вместе с вакцинами от Covax. – Ред.) плюс еще 3 млн прививок мы сделаем. А остальные?" – объяснил Степанов.

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