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Украина поделится жидким кислородом с Индией, где ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

13 мая, 19:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Так, речь идет о жидком медицинском кислороде, который изготавливают заводы Украины и которого хватает в медучреждениях

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Украина предоставит Индии, оказавшейся на грани гуманитарной катастрофы, жидкий медицинский кислород.

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Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он объяснил, что речь идет о жидком медицинском кислороде, который изготавливают заводы Украины и которого хватает в медучреждениях, а не о кислородных концентраторах.

"Действительно, у нас был сверхнапряженный период, особенно конец марта – начало апреля, когда мы в Минздраве вместе с заместителем просто в ручном режиме развозили этот кислород… Но подчеркиваю: ни одна больница не осталась без кислорода", – сказал министр.

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Степанов также отметил, что кислород невозможно накапливать в медучреждениях и на данный момент Украина может предоставить такую помощь Индии.

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Напомним, катастрофическая ситуация с ковидом в Индии вызывает беспокойство всего мира. Один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 сбросили их тела в священный для индусов Ганг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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