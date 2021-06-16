Украина поднялась в рейтинге развития ООН – опередила Россию и Израиль

Больше всего прогресс Украины зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты, сообщили в организации

Украина заняла 36-е место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann.

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Об этом говорится на сайте организации.

Украине удалось достичь прогресса в 10 из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в таких сферах:

экономическая;

социальная;

экологическая.

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Больше всего прогресс Украины зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны:

Израиль (38 место);

Греция (37);

Люксембург (42);

Россия (46).

Лидерами в списке стран по устойчивому развитию оказались:

Финляндия;

Швеция;

Дания;

Германия;

Бельгия.

Ранее мы писали, что Украина поднялась в международном рейтинге паспортов The Henley Passport Index: Q2 2021 Global Ranking, заняв по состоянию на 13 апреля 2021 года 35-е место. Украинцам не нужны визы для поездок в 136 стран мира. Это чуть меньше, чем у Парагвая и Панамы (142), зато больше, чем у Перу и Сербии (135).

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