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Украина поднялась в рейтинге развития ООН – опередила Россию и Израиль

16 июня 2021 15:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего прогресс Украины зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты, сообщили в организации

Украина заняла 36-е место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann.

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Об этом говорится на сайте организации.

Украине удалось достичь прогресса в 10 из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в таких сферах:

  • экономическая;
  • социальная;
  • экологическая.

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Больше всего прогресс Украины зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

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В рейтинге Украина опередила такие страны:

  • Израиль (38 место);
  • Греция (37);
  • Люксембург (42);
  • Россия (46).

Лидерами в списке стран по устойчивому развитию оказались:

  • Финляндия;
  • Швеция;
  • Дания;
  • Германия;
  • Бельгия.

Ранее мы писали, что Украина поднялась в международном рейтинге паспортов The Henley Passport Index: Q2 2021 Global Ranking, заняв по состоянию на 13 апреля 2021 года 35-е место. Украинцам не нужны визы для поездок в 136 стран мира. Это чуть меньше, чем у Парагвая и Панамы (142), зато больше, чем у Перу и Сербии (135).

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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