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Україна піднялася в рейтингу розвитку ООН – випередила Росію і Ізраїль

16 червня 2021 15:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільший прогрес України зафіксовано в досягненні мети ліквідації бідності, повідомили в організації

Україна зайняла 36-те місце серед 165 країн у щорічному рейтингу сталого розвитку, що публікується ООН і Фондом Bertelsmann.

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Про це йдеться на сайті організації.

Україні вдалося досягти прогресу в 10 з 17 цілей, які визначають сталий розвиток країни в таких сферах:

  • економічна;
  • соціальна;
  • екологічна.

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Найбільший прогрес України зафіксовано в досягненні мети ліквідації бідності.

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У рейтингу Україна випередила такі країни:

  • Ізраїль (38 місце);
  • Греція (37);
  • Люксембург (42);
  • Росія (46).

Лідерами у списку країн з питань сталого розвитку виявилися:

  • Фінляндія;
  • Швеція;
  • Данія;
  • Німеччина;
  • Бельгія.

Раніше ми писали, що Україна піднялася в міжнародному рейтингу паспортів The Henley Passport Index: Q2 2021 Global Ranking, зайнявши станом на 13 квітня 2021 року 35-те місце. Українцям не потрібні візи для поїздок в 136 країн світу. Це трохи менше, ніж у Парагваю і Панами (142), зате більше, ніж у Перу і Сербії (135).

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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