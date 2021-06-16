Україна піднялася в рейтингу розвитку ООН – випередила Росію і Ізраїль

Україна зайняла 36-те місце серед 165 країн у щорічному рейтингу сталого розвитку, що публікується ООН і Фондом Bertelsmann.
Про це йдеться на сайті організації.
Україні вдалося досягти прогресу в 10 з 17 цілей, які визначають сталий розвиток країни в таких сферах:
- економічна;
- соціальна;
- екологічна.
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Найбільший прогрес України зафіксовано в досягненні мети ліквідації бідності.
У рейтингу Україна випередила такі країни:
- Ізраїль (38 місце);
- Греція (37);
- Люксембург (42);
- Росія (46).
Лідерами у списку країн з питань сталого розвитку виявилися:
- Фінляндія;
- Швеція;
- Данія;
- Німеччина;
- Бельгія.
Раніше ми писали, що Україна піднялася в міжнародному рейтингу паспортів The Henley Passport Index: Q2 2021 Global Ranking, зайнявши станом на 13 квітня 2021 року 35-те місце. Українцям не потрібні візи для поїздок в 136 країн світу. Це трохи менше, ніж у Парагваю і Панами (142), зате більше, ніж у Перу і Сербії (135).
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