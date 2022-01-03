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Украина попала в ТОП-3 горнолыжных курортов Европы: чем отличились

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 января, 14:02
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Первое место заняла Венгрия, а третье – Болгария
Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Наша страна заняла второе место.

Об этом сообщает издание The Travel Daily.

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Украина – одна из дешевых стран для горнолыжного отдыха

Согласно рейтингу, Украина заняла вторую позицию среди самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. На первом месте оказалась Венгрия.

Так, в Украине одна поездка стоит в среднем 73 фунта стерлингов (2607 гривен), а в Венгрии – 69 фунтов стерлингов (2465 гривен).

Третье место в рейтинге заняла Болгария, где поездка обойдется в 74 фунта стерлингов (2643 гривен).

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"В Украине находится Буковель, крупнейший горнолыжный курорт в Восточной Европе, который каждую зиму принимает более миллиона посетителей", – пишет издание.

Кто еще попал в рейтинг?

  • Румыния – 76 фунтов стерлингов (2715 гривен)
  • Словакия – 78 фунтов стерлингов (2786 гривен)
  • Чехия – 80 фунтов стерлингов (2858 гривен)
  • Польша – 84 фунта стерлингов (3000 гривен)
  • Андорра – 95 фунтов стерлингов (3393 гривен)
  • Греция – 107 фунтов стерлингов (3822 гривен)
  • Словения – 113 фунтов стерлингов (4036 гривен)

Рейтинг стран. Скриншот

Киевская елка попала в ТОП самых красивых в Европе

Международная туристическая организация European Best Destinations опубликовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Главное новогоднее дерево Киева оказалось в ТОП-15.

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Столицу Украины называют идеальным местом для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций.

"Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", - утверждает влиятельная туристическая организация.

Также они не забыли отметить, что елка украшена гирляндами на десятки тысяч километров. Рождественский рынок открыт для посетителей с 14 декабря по 20 января.

Как объяснил сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади, главная елка Украины попала в рейтинг рекомендаций для посещений иностранными туристами в новогодние и рождественские праздники.

"Мы попали в список 15 лучших елок Европы, которые рекомендуются для посещения иностранным туристам. Рейтинг лучших елок еще не проводился, но у нашей елки есть все шансы занять лидирующие позиции", – рассказал он.

Кто еще попал в ТОП

Среди самых красивых выбрали елки Мальты, Португалии, Франции, Венгрии, Австрии, Чехии, Латвии, несколько елок в Германии и другие.

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