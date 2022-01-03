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Україна потрапила у ТОП-3 гірськолижних курортів Європи: чим відзначилися

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 14:02
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Перше місце посіла Угорщина, а третє – Болгарія
Україна потрапила до рейтингу найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна потрапила до рейтингу найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна потрапила у рейтинг найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. Наша країна посіла друге місце.

Про це повідомляє видання The Travel Daily.

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Україна – одна з найдешевших країн для гірськолижного відпочинку

Згідно з рейтингом, Україна посіла другу позицію серед найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. На першому місці опинилася Угорщина.

Так, в Україні одна поїздка коштує в середньому 73 фунти стерлінгів (2607 гривень), а в Угорщині – 69 фунтів стерлінгів (2465 гривень).

Третє місце у рейтингу посіла Болгарія, де поїздка коштуватиме 74 фунти стерлінгів (2643 гривень).

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"В Україні знаходиться Буковель, найбільший гірськолижний курорт у Східній Європі, який кожну зиму приймає понад мільйон відвідувачів", – пише видання.

Хто ще потрапив у рейтинг?

  • Румунія – 76 фунтів стерлінгів (2715 гривень)
  • Словаччина – 78 фунтів стерлінгів (2786 гривень)
  • Чехія – 80 фунтів стерлінгів (2858 гривень)
  • Польща – 84 фунти стерлінгів (3000 гривень)
  • Андорра – 95 фунтів стерлінгів (3393 гривні)
  • Греція – 107 фунтів стерлінгів (3822 гривні)
  • Словенія – 113 фунтів стерлінгів (4036 гривень)

Рейтинг країн. Скриншот

Київська ялинка потрапила у ТОП найкрасивіших у Європі

Міжнародна туристична організація European Best Destinations опублікувала рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Головне новорічне дерево Києва опинилося у ТОП-15.

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Столицю України називають ідеальним місцем для мандрівників, які шукають автентичності, снігу та традицій.

"Різдвяних ярмарків у Києві не один, а кілька. Помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок у Європі можна на Софійській площі", – затверджує впливова туристична організація.

Також вони не забули відзначити, що ялинка прикрашена гірляндами на десятки тисяч кілометрів. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 14 грудня по 20 січня.

Як пояснив сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі, головна ялинка України потрапила до рейтингу рекомендацій для відвідувань іноземними туристами на новорічні та різдвяні свята.

"Ми потрапили до списку 15 найкращих ялинок Європи, які рекомендуються для відвідування іноземним туристам. Рейтинг найкращих ялинок ще не проводився, але наша ялинка має всі шанси посісти лідерські позиції", – розповів він.

Хто ще потрапив у ТОП

Серед найкрасивіших обрали ялинки Мальти, Португалії, Франції, Угорщини, Австрії, Чехії, Латвії, кілька ялинок у Німеччині та інші.

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