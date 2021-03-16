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Украина продавала оружие в Россию? В "Укроборонпроме" выступили с заявлением

16 марта, 17:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Авторитетна организация SIPRI назвала Россию одним из главных покупателей украинского оружия

"Укроборонпром" опроверг данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), что якобы Россия один из главных покупателей украинского вооружения в период с 2016 по 2020 годы. Об этом говорится в заявлении госконцерна.

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Так, накануне SIPRI в своем отчете указало, что Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения, а в период с 2016-2020 годов, по сравнению с предыдущим пятилетнем периодом, продажи сократились на 68%.

Но любопытно другое, что в тройку крупнейших покупателей вооружений у Украины вошла, по мнению Стокгольмского института, и Россия с 20% от общего объема экспорта украинской продукции. Больше всего продали в Китай – 36%. На третьем месте Таиланд с 17%.

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"Укроборонпром" ответственно заявляет, что с конца августа 2014 года ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники в РФ", – говорится в заявлении.

Как объяснил заместитель генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома" Мустафа Найем, продукция предприятий госконцерна составляет лишь часть общего объема экспорта вооружений и военной техники (ВВТ) Украины.

"Утверждаю, что с конца августа 2014 года Межведомственная комиссия (по военно-техническому сотрудничеству) ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию РФ", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина резко поднялась в рейтинге стран по военным расходам.

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Россия оружие военная техника Укроборонпром вооружения SIPRI

Источник: Сегодня

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