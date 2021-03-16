Украина продавала оружие в Россию? В "Укроборонпроме" выступили с заявлением

"Укроборонпром" опроверг данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), что якобы Россия один из главных покупателей украинского вооружения в период с 2016 по 2020 годы. Об этом говорится в заявлении госконцерна.

Реклама

Как Украина торговала оружием последние 5 лет

Так, накануне SIPRI в своем отчете указало, что Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения, а в период с 2016-2020 годов, по сравнению с предыдущим пятилетнем периодом, продажи сократились на 68%.

Но любопытно другое, что в тройку крупнейших покупателей вооружений у Украины вошла, по мнению Стокгольмского института, и Россия с 20% от общего объема экспорта украинской продукции. Больше всего продали в Китай – 36%. На третьем месте Таиланд с 17%.

Реклама

В Украине все опровергают

В тренде Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов

"Укроборонпром" ответственно заявляет, что с конца августа 2014 года ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники в РФ", – говорится в заявлении.

Как объяснил заместитель генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома" Мустафа Найем, продукция предприятий госконцерна составляет лишь часть общего объема экспорта вооружений и военной техники (ВВТ) Украины.

"Утверждаю, что с конца августа 2014 года Межведомственная комиссия (по военно-техническому сотрудничеству) ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию РФ", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина резко поднялась в рейтинге стран по военным расходам.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама