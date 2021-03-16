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Україна продавала зброю в Росію? В "Укроборонпромі" виступили із заявою

16 березня, 17:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Авторитетна організація SIPRI назвала Росію одним з головних покупців української зброї

"Укроборонпром" спростував дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), що нібито Росія один з головних покупців українського озброєння в період з 2016 по 2020 роки. Про це йдеться у заяві держконцерну.

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Як Україна торгувала зброєю останні 5 років

Так, напередодні SIPRI в своєму звіті вказав, що Україна займає 12-е місце в світі з експорту озброєння, а у період з 2016-2020 років, у порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом, продажі скоротилися на 68%.

Але цікаво інше, що в трійку найбільших покупців озброєнь у України увійшла, на думку Стокгольмського інституту, і Росія з 20% від загального обсягу експорту української продукції. Найбільше продали в Китай – 36%. На третьому місці Таїланд з 17%.

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В Україні все спростовують

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"Укроборонпром" відповідально заявляє, що з кінця серпня 2014 року жодним підприємством концерну не укладено жодного експортного контракту, а тому не відвантажило жодної одиниці озброєння або військової техніки в РФ", – йдеться у заяві.

Як пояснив заступник генерального директора з управління активами "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, продукція підприємств держконцерну становить лише частина загального обсягу експорту озброєнь і військової техніки (ОВТ) України.

"Стверджую, що з кінця серпня 2014 року Міжвідомча комісія (по військово-технічного співробітництва) жодного разу не погоджувала ніяких контрактів на поставку ОВТ на територію РФ", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна різко піднялася в рейтингу країн за військовими витратами.

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Росія зброя військова техніка Укроборонпром озброєння SIPRI

Джерело: Сьогодні

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