Украина проводит больше тестов, чем Польша, – Виктор Ляшко

В Украине проведено более 2,1 млн исследований методом ПЦР и почти 1,5 млн исследований методом ИФА

Украина проводит больше тестов, чем Польша. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Если говорить о системе здравоохранения и состоянии, в котором она была в марте, когда только начался карантин и сегодня, то ситуация кардинально другая" -отметил Ляшко.

Система здравоохранения Украины сегодня не так уязвима и мы гораздо лучше подготовлены к противодействию распространению болезни. Конечно, динамика циркуляции вируса SARS-CoV-2 может повести себя неожиданно и не прогнозируемо, но наша медицинская система к этому готова, – считает главный санитарный врач

"Мы говорим о том, что сейчас в Украине есть 35 тысяч кроватей для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, из них занято 12 тысяч, а, следовательно, запас мощности есть. Кроме того, еще 16 тысяч – перепрофилируется дополнительно. Более 10 тысяч коек уже имеют централизованное подключение к кислороду (в октябре 80% коек будут подключены), в том числе 3265 коек реанимационных коек или коек интенсивной терапии. Кроме того, в имеющихся кроватей может быть подключено более 4700 мониторов пациента и дополнительно 4354 кислородных концентратора.

В случае, когда все больницы будут полностью перепрофилированы на оказание медицинской помощи больным COVID-19, то для покрытия потребностей больных коронавирусом будут сформированы дополнительные медицинские бригады по привлечению работников, которые сейчас работают в этих заведениях (55420 медицинских работника из них врачей – 12381, медицинских сестер – 26863 и младшего медицинского персонала – 16 176).

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Количество аппаратов ИВЛ в больницах составляет 5150 единиц, из которых 75% – это аппараты среднего и высокого класса. Кроме того, в ближайшее время Украина получит еще сотни единиц кислородных концентраторов от ВОЗ. Таким образом, все люди, которые будут попадать в больницу с коронавируса, иметь доступ к кислородной терапии", – пишет Виктор Ляшко Ляшко

На сегодня, в Украине проведено более 2,1 млн исследований методом ПЦР и почти полтора миллиона исследований методом ИФА. Ежедневно лаборатории проводят около 30 тысяч исследований.

"За последние две недели Украина проводит тестов больше, чем Польша. Соответственно в Украине – 66,3 на 100 тыс. населения, в Польше – 47,9", – сообщил на своей странице в Фейсбуке Виктор Ляшко.

В целом, по договорам НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины) уже было выплачено почти 3,5 млрд грн. по договорам (из них 2,5 млрд было направлено на стационарное лечение COVID-19), дополнительно 340 млн гривен было выделено на заработную плату и начисления для работников лабораторной сети, из которых 230 уже выплачено.

Ляшко в очередной раз подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы наша система здравоохранения была способной противостоять пандемии. "И, раз подчеркиваю и прошу, соблюдать меры индивидуальной защиты, они просты – носите маски, пользуйтесь антисептиком и следуйте социальной дистанции. Эти простые правила спасают жизни!", – сообщил Ляшко.

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Напомним, за 22 сентября обнаружили 3 497 новых случаев инфицирования COVID-19, 63 человека умерли.

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